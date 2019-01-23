22 тамбовчанина получат почетные грамоты, а председатель облсуда станет героем труда

СЕГОДНЯ 10:22 2019-01-23T10:22:54+03:00

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Комитет Тамбовской областной Думы 22 января принял решение о награждении 22-х жителей нашего региона Почетными грамотами. Как сообщает пресс-служба облдумы, среди тех, кто будет удостоен грамоты: ткачиха, учитель – дефектолог, глава сельского совета, корреспондент, генерал-лейтенант авиации в отставке, слесарь-электрик, работник булочно-кондитерского комбината и другие.

- Также на комитете принято решение рекомендовать Думе наградить нагрудным знаком «Герой труда Тамбовской области» председателя областного суда Евгения Соседова, - говорят в региональном заксобрании. - Евгений Александрович более 40 лет посвятил юриспруденции, 35 лет отработал в должности судьи. На протяжении 25 лет он работает в Тамбовском областном суде. Евгений Соседов пользуется авторитетом у судей, представителей исполнительной и законодательной власти региона. За плодотворную работу он отмечен ведомственными наградами, нагрудным знаком «За заслуги перед Тамбовской областью», награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст.

Еще одну награду, Почетную грамоту Тамбовской области, предлагается вручить руководителю областной детской библиотеки Татьяне Ушаковой. В общей сложности она трудится там 37 лет. Фонд детской библиотеки составляет 170 тысяч печатных и электронных документов, ее посещают в год свыше 115 тысяч юных тамбовчан. В 2015 году библиотека стала лауреатом конкурса «100 лучших библиотек России».