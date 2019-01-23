2019-01-23T09:51:46+03:00
Происшествия

В Тамбовской области столкнулись две легковушки: пострадал один из водителей

Авария случилась в Жердевском районе
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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22 января в 15 часов 50 минут на 3 километре автодороги «Р-22 «Каспий» - М.Алабушка-Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский», проходящей по территории Жердевского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «ГАЗ-2410», 38-летний мужчина, при выезде с обочины допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21093» под управлением 68-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии пострадал водитель «ВАЗа». Медики "скорой" оказали ему помощь на месте происшествия.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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