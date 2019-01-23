В Тамбове открыли «горячую линию», куда можно сообщить об опасных сосульках

СЕГОДНЯ 09:19 2019-01-23T09:19:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбове организовали работу «горячей линии», куда горожане могут пожаловаться на сосульки и наледь, свисающие с крыш. Бороться с ними должны управляющие компании и владельцы зданий, но работа эта, по мнению главы города Сергея Чеботарёва, в городе ведется плохо. Напомним, на минувших выходных упавшая с крыши наледь серьезно повредила автомобиль. Случаев травмированию людей в областном центре пока не было, а вот в Мичуринске ранее из-за падения наледи пострадал 9-летний мальчик — ребенок получил сотрясение. Чтобы избежать подобных ситуаций в Тамбове, на базе Единой городской центральной диспетчерской службы будет работать специальный телефон.

- Звонки принимаются по телефону 72-61-09 с 9 до 12.30 и с 13.30 до 17 в будние дни, - сообщили в администрации города Тамбова.