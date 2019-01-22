Глава Тамбова оценил уборку снега на «тройку»

СЕГОДНЯ 17:50 2019-01-22T17:51:26+03:00

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Сегодня, 22 января, в администрации Тамбова состоялось оперативное совещание, посвященное уборке снега с улиц и дворов областного центра, а также наледи с крыш. Его провел глава города Сергей Чеботарев. Он остался недовольным работой в этом направлении — этот факт подтверждают многочисленные обращения местных жителей. Тамбовчане жалуются на свисающие с домов и зданий глыбы льда, а также нечищеные тротуары и дороги, по которым можно проехать с большим трудом.

- Несмотря на бодрые отчеты, которые вы предоставляете, и удовлетворительные оценки своей работе, ситуация недопустимая. Оценку нам ставим не мы сами, а горожане. И игнорировать поступающие сообщения и критику недопустимо. Со своей стороны я оцениваю вашу работу как неудовлетворительную, - обратился Сергей Чеботарев к гендиректору мунципального учреждения «Долговой центр» Олегу Назарову.

В ходе совещания глава Тамбова поручил до конца недели отработать все обращения горожан, ежедневно предоставляя ему оперативную информацию.

- В комитете городского хозяйства начала работу «горячая линия». По телефону 79-03-76 тамбовчане могу сообщать о проблемных ситуациях с уборкой снега. Информацию о наледи и сосульках на крышах необходимо передавать в управляющие компании или в Центральную городскую диспетчерскую службу 72-03-39, - напоминают жителям Тамбова в городской администрации.