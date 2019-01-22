2019-01-22T17:35:54+03:00
Происшествия

В Тамбовском районе мужчина до смерти избил знакомого из-за ревности к женщине

Ближайшие 10 лет он проведет в колонии особого режима
Ксения АЛЕШИНА
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Житель Тамбовского района вновь отправится за решетку. Суд вынес приговор 39-летнему мужчине и признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ранее он уже отбывал наказание в местах лишения свободы за убийство.

Как установлено следствием и судом, вечером 2 мая 2018 года осужденный, возвращаясь домой с работы, встретил своих знакомых. Они решили вместе выпить в дачном домике одного из них. В процессе общения между мужчиной и хозяином дачи на почве ревности из-за присутствующей там женщины возникла ссора. Затем конфликт перерос в драку.

- От полученных в результате избиения злоумышленником телесных повреждений 66-летний потерпевший скончался на месте преступления, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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