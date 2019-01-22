2019-01-22T17:16:03+03:00
Общество

Пятиэтажку Тамбова, в которой под Рождество прогремел взрыв, капитально отремонтируют

Дом серьезно пострадал от огня и воды, которой его тушили
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В пострадавшем доме обещают провести капремонтВ пострадавшем доме обещают провести капремонт
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Пятиэтажку по улице Володарского, 6 в Тамбове намерены включить в программу капитального ремонта. Такое поручение дал губернатор Тамбовской области Александр Никитин. Напомним, в ночь с 6 на 7 января, в квартире на последнем этаже прогремел взрыв. ЧП случилось из-за хозяина жилища, который проводил здесь ремонт. Мужчина срезал газовую трубу и попросту заткнул ее тряпкой. Газ просочился в помещение и сдетонировал. К счастью, ни хозяин квартиры, где произошло ЧП, ни его соседи не пострадали. А вот причиненный материальный ущерб оказался внушительным. Ситуацию усугубило повторное возгорание, которое возникло на чердаке пятиэтажки много часов спустя. Чтобы ликвидировать его пожарным пришлось тщательно пролить тлеющий на крыше утеплитель. В итоге все 20 квартир оказались еще и затоплены. Известно, что сейчас на крыше провели временные ремонтные работы, но летом возникнет необходимость в проведении капитального ремонта, который, судя по всему и будут сделаны за счет средств программы.

- Отметим, в регионе с 15 января до 15 февраля проводятся масштабные проверки внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, связанные также с взрывами бытового газа в Шахтах и Магнитогорске, - сообщили в администрации Тамбовской области.

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