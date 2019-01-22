2019-01-22T16:49:14+03:00
Общество

Количество заболевших ОРВИ в Тамбовской области увеличилось на четверть

Больше всего «досталось» жителям областного центра
Ксения АЛЕШИНА
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За неделю с 14 по 20 января в медицинские организации Тамбовщины обратилось 5 514 человек с проявлениями ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, это на 25,5% больше, чем на предшествующей неделе. При этом пороговые уровни заболеваемости не превышены. Среди общего числа заболевших дети составили 69,3%.

Наибольшее количество заболевших отмечается в Тамбове. На долю жителей областного центра приходится 48,8% всех обращений. Также за указанный период времени зарегистрировано девять случаев заболевания гонконгским гриппом А (H3N2).

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