Количество заболевших ОРВИ в Тамбовской области увеличилось на четверть

СЕГОДНЯ 16:49 2019-01-22T16:49:14+03:00

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За неделю с 14 по 20 января в медицинские организации Тамбовщины обратилось 5 514 человек с проявлениями ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, это на 25,5% больше, чем на предшествующей неделе. При этом пороговые уровни заболеваемости не превышены. Среди общего числа заболевших дети составили 69,3%.

Наибольшее количество заболевших отмечается в Тамбове. На долю жителей областного центра приходится 48,8% всех обращений. Также за указанный период времени зарегистрировано девять случаев заболевания гонконгским гриппом А (H3N2).