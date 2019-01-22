В тамбовскую колонию пытались доставить крупную партию гашиша

СЕГОДНЯ 16:40 2019-01-22T16:40:06+03:00

Наркотики находились в полиэтиленовом пакете вперемешку с конфетами Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

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Сотрудники исправительной колонии № 4, которая находится в Сосновском районе, предотвратили доставку запрещенных предметов на территорию режимного объекта. На имя осужденного пришла посылка с «сюрпризом» - в полиэтиленовом пакете вперемешку с шоколадными конфетами были обнаружены прессованные темно-коричневые брикеты.

- Согласно заключению экспертизы, данное вещество является наркотическим средством «гашиш» в крупном размере, массой 130,03 грамма. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.