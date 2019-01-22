Тамбовчан зовут на лабораторную по химии

СЕГОДНЯ 16:14 2019-01-22T16:14:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Тамбова старше 12 лет зовут поучаствовать в акции «Открытая лабораторная». Она пройдет 9 февраля в 12 часов в библиотеке им. Пушкина.

Кто изобрел рецепт «менделеевской» водки? Какова точность самой современной аппаратуры и восстанавливаются ли нервные клетки? Куда придешь, если идти по красной стрелке компаса? Всего «лаборантов» ждут 25 вопросов о том, как сложно, но интересно устроены мир и человек в нем. В том числе, «юбилейная» рубрика, посвященная не только «трехмерной» таблице химических элементов, но и самым распространенным мифам вокруг химии.

- На заполнение бланков с вопросами «лаборантам» дадут 30 минут, после чего опытные «завлабы»— «классные ученые» и популяризаторы науки назовут правильные ответы и подробно разберут каждое задание, - объясняют организаторы акции. - Таким образом каждый участник акции не только сразу узнает свой результат, но и получит много новой, интересной и полезной информации.

После тестов участников ждет увлекательная программа: научные шоу, экскурсии, лучшие научно-популярные фильмы от фестиваля «ФАНК». Участие в акции бесплатное.