2019-01-22T16:14:48+03:00
Общество

Тамбовчан зовут на лабораторную по химии

Проверить свои знания предмета можно 9 февраля в Пушкинской библиотеке
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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"Открытая лабораторная" пройдет в библиотеке им. Пушкина"Открытая лабораторная" пройдет в библиотеке им. Пушкина
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Жителей Тамбова старше 12 лет зовут поучаствовать в акции «Открытая лабораторная». Она пройдет 9 февраля в 12 часов в библиотеке им. Пушкина.

Кто изобрел рецепт «менделеевской» водки? Какова точность самой современной аппаратуры и восстанавливаются ли нервные клетки? Куда придешь, если идти по красной стрелке компаса? Всего «лаборантов» ждут 25 вопросов о том, как сложно, но интересно устроены мир и человек в нем. В том числе, «юбилейная» рубрика, посвященная не только «трехмерной» таблице химических элементов, но и самым распространенным мифам вокруг химии.

- На заполнение бланков с вопросами «лаборантам» дадут 30 минут, после чего опытные «завлабы»— «классные ученые» и популяризаторы науки назовут правильные ответы и подробно разберут каждое задание, - объясняют организаторы акции. - Таким образом каждый участник акции не только сразу узнает свой результат, но и получит много новой, интересной и полезной информации.

После тестов участников ждет увлекательная программа: научные шоу, экскурсии, лучшие научно-популярные фильмы от фестиваля «ФАНК». Участие в акции бесплатное.

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