Ведущие российские стоматологи поучаствуют в тамбовских конференциях

СЕГОДНЯ 15:12 2019-01-22T15:12:17+03:00

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Тамбовская областная стоматологическая поликлиника совместно со Стоматологической Ассоциацией России проведет в Тамбове две научно-практические конференции.

Первая состоится 7 июня текущего года. В ней примет участие заслуженный деятель науки РФ, профессор, заведующий кафедрой стоматологии Медико-биологического университета инноваций и непрерывного образования ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, президент Российской ассоциации стоматологической имплантологии Валентина Олесова.

- Конференция будет посвящена достижениям и проблемам современной дентальной имплантологии, которые представляют большой практический интерес как среди стоматологов-хирургов, так и среди врачей-стоматологов смежных специальностей, - сообщили в управлении здравоохранения Тамбовской области.