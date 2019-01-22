2019-01-22T14:10:49+03:00
Происшествия

Тамбовчанин развратил 14-летнюю дочь гражданской жены

Суд вынес мужчине приговор
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области суд признал 39-летнего мужчину виновным в совершении развратных действий в отношении 14-летней дочери гражданской супруги.

Установлено, что осужденный развратил девочку в июле прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения и воспользовавшись отсутствием сожительницы. О случившемся школьница сразу же сообщила матери по телефону, которая затем обратилась в полицию.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

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