В лицее №29 Тамбова устроили дегустацию еды

СЕГОДНЯ 13:35 2019-01-22T13:35:30+03:00

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22 января в лицее №29 устроили дегустацию школьных блюд для родителей младшеклассников, которые учатся во втором корпусе учебного учреждения.

Напомним, ранее на неофициальном сайте губернатора области Александра Никитина появилось несколько жалоб на качество еды, которое, по мнению родителей, резко ухудшилось с нового года. Оказалось, что в лицее сменилась фирма, которая занималась организацией питания. Ранее услугу выставили на торги, для участия в которых заявилась одна единственная компания — ООО «Новая система услуг». С ней заключили контракт сроком на один год, то есть работать в 29-м лицее фирма будет до конца 2019-го.

По словам Екатерины Басовой, нарекания к школьным обедам появились у нее именно с приходом новой компании, до этого ее сын-второклассник без проблем питался в школе.

- Трижды, уже после нового года, сын, приходя домой, жаловался на боли в животе, - рассказывает Екатерина Басова. - Я пообщалась с другими родителями, выяснилось, что после школьных обедов у детей проявлялась аллергия, возникала тошнота. Поэтому мы решили обратиться с жалобой и разобраться в ситуации.

В минувшие выходные Екатерина написала обращение еще и в региональный Роспотребнадзор, где пообещали провести внеплановую проверку.

Поставщик питания, который, как выяснилось, работает в школах Тамбова вот уже третий год — ООО «Новая система услуг», уверяет, что вся продукция, которая после приготовления попадает на стол младшеклассникам, проходит жесткий контроль и соответствует всем необходимым требованиям.

- Продукция поступает на пищеблок в сыром виде, будь то овощи, или мясо, - объясняет коммерческий директор ООО «Новая система услуг» Евгений Макаров. - Готовятся блюда здесь же. Все сырье и технология приготовления пищи соответствует санитарным нормам и требованиям качества. Проверяется вся документация на поставленные продукты, а процесс готовки контролирует технолог. Сейчас мы обеспечиваем питанием учеников 11 школ областного центра и до сих пор никаких претензий к нам не было.

Фактически, как объясняет поставщик, кардинальных изменений в питании школьников лицея №29 с нового года не произошло - в столовой остался тот же штат сотрудников, только теперь они все перешли на работу в ООО «Новая система услуг». Другой стала разве что технология приготовления пищи - для этого сейчас используются пароконвектоматы, по новому выглядит также сервировка блюд.

Чтобы убедить родителей, что школьная еда в лицее вкусная и безопасная, им предложили попробовать обед: салат из тертой свеклы, гороховый суп и мясное рагу. Вкус блюд нареканий у «дегустаторов» не вызвал, а вот вопрос безопасности для них все-таки остался открытым.

- Посмотрим, как теперь отреагирует организм, - сказала после обеда Екатерина Басова. - У меня были претензии не к внешнему виду блюд и их вкусу, а к их качеству! И развеять эти сомнения, на мой взгляд могут только специалисты в лаборатории!

Комиссия, которую создали в лицее №29 после жалоб родителей на питания, и дальше продолжит свою работу, кроме того, на основной вопрос родителей о безопасности школьной еды, должны будут ответить еще и санитарные врачи.