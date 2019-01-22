Тамбовские осужденные окунулись в крещенские купели

СЕГОДНЯ 13:03 2019-01-22T13:03:09+03:00

На этот шаг осужденные идут добровольно Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

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По традиции исправительные учреждения Тамбовщины на Крещение оборудовали купели для православных осужденных. Предварительно они должны были получить разрешение от сотрудников медицинской санитарной части.

Так, в Благочинном храме Иоанна Богослова при исправительной колонии № 3, после водоствятного молебна, совершенного отцом Георгием, осужденные смогли окунуться в купель.

- Праздничный обряд для верующих осужденных был организован также в исправительной колонии № 4. Священник Александр Евсютин рассказал об истории праздника и объяснил, как правильно использовать святую воду. По окончании службы отец Александр поздравил всех с праздником, пожелал крепкого здоровья и скорейшего освобождения, - прокомментировали в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.