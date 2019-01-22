На Тамбовщине пенсионер зарезал незнакомца, который его оскорбил

СЕГОДНЯ 12:19 2019-01-22T12:19:36+03:00

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В Моршанске завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как установлено следствием, вечером 4 августа прошлого года, пенсионер во время распития алкоголя несколько раз ударил ножом незнакомого мужчину, который присоединился к их компании и стал его оскорблять.

- В этот же день 40-летний мужчина скончался в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ» от колото-резанных ранений правого плеча с повреждением правой плечевой артерии, повлекших за собой развитие острого массивного наружного и внутреннего кровотечения. В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.