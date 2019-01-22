В Тамбовской области на мусорном полигоне «Бастион» произошло задымление

СЕГОДНЯ 11:22 2019-01-22T11:24:16+03:00

Это случается уже не в первый раз

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Вчера, 21 января, на мусорном полигоне «Бастион», расположенном в Никифоровском районе, было обнаружено задымление. Известно, что там работал трактор и пожарный расчет.

Со слов местных жителей, источник задымления был оперативно устранен. Они предполагают, что это самовозгорание. Однако истинная причина на данный момент выясняется. Соответствующее заявление уже написано в правоохранительные органы.

- Это будет происходить постоянно, пока не будет сделана рекультивация навезенного мусора. Под снежным покровом отходы преют и растет температура внутри кучи, соответственно и происходит самовозгорание, - пишут люди.

Ситуацию взял под личный контроль губернатор Александр Никитин. Отметим, что на полигоне под рабочим поселком Дмитриевка весной 2018 года уже происходило задымление.

Напомним, что жители Никифоровского района устраивали акции протеста против превращения локальной свалки на своей территории в масштабный мусорный полигон, куда собирались свозить отходы со всей области. По поручению главы региона он был закрыт в конце декабря прошлого года. Александр Никитин также пообещал что «Бастион» будет рекультивирован.

Фото: Тамбовское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия»