2019-01-22T10:29:34+03:00
Происшествия

В Тамбовской области кусок льда пробил лобовое стекло тягача и угодил в голову водителю

Мужчину доставили в больницу
Ксения АЛЕШИНА
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Инцидент произошел на 557-м километре автомобильной дороги Р-22 «Каспий» в Жердевском районеИнцидент произошел на 557-м километре автомобильной дороги Р-22 «Каспий» в Жердевском районеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Инцидент произошел 21 января в час дня на 557-м километре автомобильной дороги Р-22 «Каспий», проходящей по территории Жердевского района. Водитель седельного тягача «МАЗ 5440А8-360-031» в составе полуприцепа Шмитц, 46-летний мужчина, попытался разъехаться со встречным неустановленным грузовым автомобилем, и в это время в его лобовое стекло отскочил кусок льда. В итоге он получил травму головы.

- Пострадавший водитель автомобиля «МАЗ 5440А8-360-031» для оказания медицинской помощи был доставлен в ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ», - прокомментировали в УГИБДД по Тамбовской области.

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