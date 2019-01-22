В пожаре на Тамбовщине погиб 75-летний мужчина
Сгорел жилой дом в селе Остролучье Мичуринского района
В сгоревшем доме нашли тело пожилого хозяинаФото: ГУ МЧС России по Тамбовской области
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Пожар, в котором погиб пожилой мужчина, произошел 22 января в 3 часа 49 минут. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, в селе Остролучье Мичуринского района загорелся жилой кирпичный дом площадью 50 кв. м.
- По предварительной информации на 9 часов, в помещении найден труп 75-летнего мужчины, - сообщили в ГУ МЧС России по тамбовской области. - На месте пожара работают: два отделения ПСЧ-7. Информация уточняется.