2019-01-22T09:16:12+03:00
Происшествия

В Тамбове столкнулись две легковушки: пострадал пассажир

Авария случилась на Пролетарской
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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21 января примерно в пять часов вечера в Тамбове на улице Пролетарской в районе дома №196/1 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «Renault Kangoo», 57-летний мужчина, на нерегулируемом перекрестке, осуществляя маневр поворота налево, допустил столкновение с автомобилем «Lada Kalina» под управлением 47-летней женщины, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии пассажир автомобиля «Lada Kalina» - 24-летний парень получил ранения и на "скорой" был доставлен во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки.

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