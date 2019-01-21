Троим тамбовчанам стало плохо после купания в проруби

СЕГОДНЯ 18:00 2019-01-21T18:00:47+03:00

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В крещенскую ночь в Тамбове можно было окунуться в прорубь в двух специально отведенных для этого местах на улице Набережной. Дежурство возле купелей осуществляли две бригады Центра медицины катастроф. После погружения в прорубь три человека почувствовали себя плохо и обратились за помощью к медикам.

- Обращения были по поводу обострения имевшихся хронических заболеваний и незначительной травмы. Всем пострадавшим помощь была оказана на месте, госпитализации не потребовалось, - прокомментировали в Управлении здравоохранения Тамбовской области.