Троим тамбовчанам стало плохо после купания в проруби
Медики оказали людям необходимую помощь
Во время крещенских купаний дежурили две бригады Центра медицины катастроф
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В крещенскую ночь в Тамбове можно было окунуться в прорубь в двух специально отведенных для этого местах на улице Набережной. Дежурство возле купелей осуществляли две бригады Центра медицины катастроф. После погружения в прорубь три человека почувствовали себя плохо и обратились за помощью к медикам.
- Обращения были по поводу обострения имевшихся хронических заболеваний и незначительной травмы. Всем пострадавшим помощь была оказана на месте, госпитализации не потребовалось, - прокомментировали в Управлении здравоохранения Тамбовской области.