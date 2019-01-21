2019-01-21T17:33:52+03:00
Общество

Тамбов не вошел в десятку самых честных городов

Жители областного центра склонны к вранью
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбов занял 14-место из 30 возможных в рейтинге самых честных российских городов. Социологический опрос в январе текущего года провели специалисты независимого агентства ZOOM MARKET.

3600 респондентов ответили на два вопроса: Вы часто говорите неправду? Сегодня Вы говорили неправду? Как оказалось, самые честные люди живут в Иваново, Челябинске и Саратове, а вруны — в Сочи, Оренбурге и Краснодаре.

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