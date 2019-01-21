Тамбов не вошел в десятку самых честных городов
Жители областного центра склонны к вранью
Изменить размер текста:
Тамбов занял 14-место из 30 возможных в рейтинге самых честных российских городов. Социологический опрос в январе текущего года провели специалисты независимого агентства ZOOM MARKET.
3600 респондентов ответили на два вопроса: Вы часто говорите неправду? Сегодня Вы говорили неправду? Как оказалось, самые честные люди живут в Иваново, Челябинске и Саратове, а вруны — в Сочи, Оренбурге и Краснодаре.