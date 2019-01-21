В Тамбовской области открылась «горячая линия» по вопросам качества молочной продукции

СЕГОДНЯ 17:07 2019-01-21T17:12:26+03:00

Получить консультацию можно будет до 4 февраля

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С 21 января по 4 февраля тамбовчанам доступна «горячая линия» по вопросам качества и безопасности молочной продукции. Консультированием населения займутся специалисты регионального управления Роспотребнадзора, а также центра гигиены и эпидемиологии.

Телефоны «горячей линии» : 8 (4752) 48-03-82 и 8 (4752) 72-03-19; 8 (4752) 47-27-88 (специалисты Управления отдела надзора за продукцией в обороте); 8(4752) 71-10-27 (специалисты Центра отдела гигиены питания).

- Должностные лица Управления и Центра дадут разъяснения, рекомендации по правилам покупки и продажи молочной продукции, условиям хранения и сроках годности, нормативным требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности пищевой продукции, куда направить обращение потребителю в случае обнаружения небезопасного просроченного продукта в магазине, - сообщает управление Роспотребнадзора по Тамбовской области.