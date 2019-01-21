На Тамбовщине спортивному учреждению присвоили статус школы олимпийского резерва
Мичуринский центр подготовки спортсменов удостоился статуса школы олимпийского резерва. Спортивное учреждение было создано в 2017 году, и ему удалось добиться неплохих результатов. Его воспитанники принимают участие не только в региональных соревнованиях, но и во всероссийских. Кроме того, представительницу спортивной школы наукограда Любовь Павленко взяли в состав сборной России по легкой атлетике.
- Эти достижения помогли повысить статус спортшколы, которая теперь будет носить название ТОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва №4 «Мичуринск». В учреждении проводятся занятия по легкой атлетике, дзюдо и волейболу. Возглавляет спортшколу Александр Медведев, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.