Тамбовчане встретятся с чиновниками

СЕГОДНЯ 15:10 2019-01-21T15:10:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбове вышло постановление о проведении расширенных общественных приемных в советах территорий и общественных префектурах. Уже имеется график встреч, на которых местные жители смогут задать чиновникам интересующие вопросы. Председатели органов городской администрации будут выявлять наиболее актуальные проблемы и предпринимать меры по их решению.

24 января в 16:00 в СОШ № 30 по улице Астраханской, 159, корп.1 состоится встреча с жителями совета территории «Пехотка». Ее проведут председатель городского жилищного комитета Валерий Гололобов и председатель комитета городского хозяйства Михаил Михалев.

30 января в 16:00 в «Тамбовской православной гимназии имени святителя Питирима, епископа Тамбовского», расположенной по улице 8-го Марта, 34, жители совета территории «Завод Аппарат» также встретятся с Валерием Гололобовым. Вместе с ним на встрече будет присутствовать председатель контрольного комитета администрации города Тамбова Сергей Кочетыгов.

14 февраля в 16:00 в лицее № 6» по улице Советской, 110 с жителями совета территории «Старинный» проведут встречу Валерий Гололобов и Михаил Михалев.

20 февраля в 16:00 в СОШ № 36» по улице Чичерина,30а жители совета территории «Московский» встретятся с Сергеем Кочетыговым и председателем комитета по информационной политике администрации города Тамбова Еленой Крупининой.

20 марта в 16:00 в СОШ № 5 им. Ю.А.Гагарина, расположенной по улице Пензенской,62, жители общественной префектуры «Центральная» пообщаются с Сергеем Кочетыговым и Михаилом Михалевым.

28 марта в 16:00 в Доме культуры «Знамя труда» жители совета территории «Железнодорожный» зададут вопросы Михаилу Михалеву.