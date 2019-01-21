2019-01-21T14:05:46+03:00
Общество

На создание условий для обучения тамбовских детей-инвалидов потратят свыше 9 млн рублей

В 2019 году продолжится реализация госпрограммы «Доступная среда»
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области в текущем году на «Доступную среду» для детей-инвалидов планируется потратить 9,4 млн рублей. Из них чуть более 8 млн рублей поступит из федеральной казны, остальные средства выделят из областного и местных бюджетов, а также из внебюджетных источников.

- Определенного рода мероприятия и проведение ремонтных работ коснутся дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей. Уже утвержден список подобных учреждений, на базе которых будут созданы все условия для обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, - прокомментировали в управлении образования и науки Тамбовской области.

Например, необходимые условия для освоения адаптированных основных образовательных программ будут созданы в лицее № 28 имени Н.А. Рябова города Тамбова, СОШ № 1 города Моршанска и Цнинской средней общеобразовательной школе №2 Тамбовского района. В этих школах проведут ремонт и установят необходимое учебно-развивающее, коррекционное и арттерапевтическое оборудование.

Ремонтные работы также ждут детский сад «Теремок», расположенный в городе Уварово, и Дом детского творчества в Котовске. Там собираются сделать пандусы и поручни, расширить дверные проемы.

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