На создание условий для обучения тамбовских детей-инвалидов потратят свыше 9 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:05 2019-01-21T14:05:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской области в текущем году на «Доступную среду» для детей-инвалидов планируется потратить 9,4 млн рублей. Из них чуть более 8 млн рублей поступит из федеральной казны, остальные средства выделят из областного и местных бюджетов, а также из внебюджетных источников.

- Определенного рода мероприятия и проведение ремонтных работ коснутся дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей. Уже утвержден список подобных учреждений, на базе которых будут созданы все условия для обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, - прокомментировали в управлении образования и науки Тамбовской области.

Например, необходимые условия для освоения адаптированных основных образовательных программ будут созданы в лицее № 28 имени Н.А. Рябова города Тамбова, СОШ № 1 города Моршанска и Цнинской средней общеобразовательной школе №2 Тамбовского района. В этих школах проведут ремонт и установят необходимое учебно-развивающее, коррекционное и арттерапевтическое оборудование.

Ремонтные работы также ждут детский сад «Теремок», расположенный в городе Уварово, и Дом детского творчества в Котовске. Там собираются сделать пандусы и поручни, расширить дверные проемы.