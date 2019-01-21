В Тамбове полицейские задержали мужчину с крупной партией синтетического наркотика

СЕГОДНЯ 13:07 2019-01-21T13:07:40+03:00

Синтетический наркотик мужчина приобрел через «тайник-закладку» с целью его дальнейшего сбыта Фото: УМВД по Тамбовской области

Изменить размер текста: A A

Тамбовские наркополицейские задержали на бульваре Энтузиастов 30-летнего жителя поселка Заря. При личном досмотре у него обнаружили наркотики, которые были изъяты и направлены на экспертизу. Мужчину доставили в органы внутренних дел для дачи показаний.

Экспертиза показала, что в свертке находилось 5,46 граммов N-метилэфедрона, а это является крупной партией. Синтетический наркотик мужчина приобрел через «тайник-закладку», который впоследствии собирался продать. Полицейские установили его причастность к сбыту наркотиков на территории Тамбова.

- Проводится проверка, устанавливаются другие факты незаконного оборота наркотиков жителя поселка Заря. После ее проведения будет принято решение о привлечении подозреваемого мужчины к ответственности. В соответствии с ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ, виновному в совершении преступления грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех до десяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.