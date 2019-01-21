В Тамбове открылась выставка абстрактных портретов известных архитекторов

СЕГОДНЯ 12:16 2019-01-21T12:21:20+03:00

Если на такой портрет взглянуть под другим углом, можно увидеть готовый макет целого комплекса

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В Тамбовском государственном техническом университете открылась выставка работ студентов института архитектуры, строительства и транспорта. В этом году обучающиеся пятого курса решили подарить вузу свои творческие работы по дисциплине «Современная архитектура».

Работы представляют собой абстрактные портреты известных архитекторов, выполненные в необычном стиле. На выставке представлены портреты таких архитекторов как Антонио Гауди, Ле Корбюзье, Ричард Мейер, Жан Пруве, Заха Хадид, Норман Фостер, Оскар Нимейер и других.

Фото: пресс-служба ТГТУ

- Каждый архитектор в своих работах использует какие-либо отличительные элементы, свойственные для всех его проектов. Это может быть обязательное присутствие параллельных линий, ярко выраженная угловатость, определенная цветовая гамма – именно это использовали студенты, - отмечают в пресс-службе вуза. - Портрет каждого архитектора выполнен по мотивам его работ и повторяет основные отличительные признаки его проектов. Все эти особенности было важно не только соблюсти визуально, но еще и придать им объём. Если на портрет взглянуть под другим углом, можно увидеть готовый макет целого комплекса.

Фото: пресс-служба ТГТУ

Основной целью создания такой галереи стало желание студентов дарить вдохновение другим.

- Каждый из нас выбрал архитектора, который больше подходит нам по характеру. Абстракционизм этих портретов ломает все рамки и дает волю фантазии, дарит возможность творить в абсолютно новом направлении, - говорит студентка Ольга Золотых, одна из авторов работ.

Увидеть выставку работ студентов можно на третьем этаже учебного корпуса «Е» ТГТУ (ул. Мичуринская, 112).