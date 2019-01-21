2019-01-21T11:24:18+03:00
Происшествия

В Тамбовской области возмущенный мужчина ударил главу сельсовета

Житель Токаревского района заплатит штраф за рукоприкладство
Ксения АЛЕШИНА
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В Токаревском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».

Суд установил, что днем 14 августа 2018 года подсудимый пришел в служебный кабинет главы сельсовета, чтобы обсудить коллективное обращение местных жителей. Мужчина на повышенных тонах выразил недовольство работой руководителя населенного пункта, на фоне чего между ними произошел словесный конфликт.

Глава сельсовета попросил мужчину покинуть помещение, после чего получил от него удар кулаком по лицу.

- С учетом мнения государственного обвинителя, личности подсудимого и обстоятельств совершенного им преступления, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе Прокуратуры Тамбовской области.

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