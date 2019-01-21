2019-01-21T10:56:36+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает накопительную карту «Копилка» и накопительный счет в долларах США

Банк УРАЛСИБ расширяет продуктовую линейку и предлагает клиентам два продукта, которые теперь можно оформить в долларах США: дебетовую накопительную карту «Копилка» и накопительный счет
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Максимальная процентная ставка по карте «Копилка», открытой в долларах США, согласно тарифному плану «Ежемесячный», составляет 0,7% годовых. «Копилка»– дебетовая карта с повышенным доходом на минимальный остаток средств. Оформить и получить неименную карту можно в офисе Банка УРАЛСИБ непосредственно в день обращения.

Также теперьв долларах США можно оформить накопительный счет, открываемый в составе пакетов услуг «Турбо», «Приоритет», «Статус» и «Прайвет». Максимальная ставка по счету в долларах США составляет 1% годовых (тарифный план «Прайвет»). Проценты начисляются ежемесячно на минимальную сумму остатка средств, находящегося на счете в течение всего процентного периода с даты открытия счета.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями открытия и обслуживания счетов можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка. На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На создание условий для обучения тамбовских детей-инвалидов потратят свыше 9 млн рублей
В Тамбове полицейские задержали мужчину с крупной партией синтетического наркотика
В Тамбове открылась выставка абстрактных портретов известных архитекторов
В Тамбовской области возмущенный мужчина ударил главу сельсовета
В Тамбове стартует второй этап выставки работ талантливых людей с инвалидностью
Тамбовский дальнобойщик, попавший в ДТП, остался жить в кабине большегруза в Свердловской области
Сбербанк за год нарастил кредитный портфель малых и средних предприятий почти на 20%
Пьяный водитель легковушки сбил двух человек в центре Тамбова
Жители шести городов Тамбовской области проголосуют за проекты благоустройства парков и скверов
6-летний мальчик, катаясь с горки, попал под колеса автомобиля в Тамбовской области
Следователи проверят, правда ли на птицефабрике в Тамбовской области не платили зарплату
Наледь с крыши упала на иномарку в Тамбове
Мэрия Тамбова банкротит «ТКС» ради «финансового оздоровления предприятия»
В Крещенскую ночь в прорубь окунулись 20 тысяч тамбовчан
Тамбовские полицейские изъяли из оборота свыше 800 тысяч фальшивых рублей
Более пяти тысяч тамбовских детей-сирот пройдут диспансеризацию
В багажнике у 43-летнего жителя Тамбовщины обнаружили свертки с марихуаной
О доходах и условиях жизни тамбовчан узнает вся страна
На севере Тамбова построят культурно-образовательный центр