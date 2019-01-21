В Тамбове стартует второй этап выставки работ талантливых людей с инвалидностью

СЕГОДНЯ 10:52 2019-01-21T10:52:31+03:00

В этот раз с творчеством можно будет познакомиться в библиотеке

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В Тамбове в библиотеке имени Надежды Крупской стартует второй этап творческой выставки работ людей, имеющих ограниченные возможности здоровья - «Вместе сделаем этот мир ярче». Открытие состоится 21 января.

Проведение подобных выставок - это возможность творческих людей с инвалидностью представить свои работы широкой аудитории.

- В декабре прошлого года управление социальной защиты и семейной политики области организовало творческую выставку в областной картинной галерее, которая вызвала большой интерес у жителей Тамбовщины. В течение первого этапа ее посетили более 2300 человек, - отмечают в пресс-службе администрации Тамбовской области.

На выставке были представлены работы одного из начинающих талантливых художников - Александра Стрыгина. Он сирота, инвалид детства первой группы. Два с половиной года назад домом ему стал психоневрологический интернат №2. Свои картины Александр пишет в арт-студии отделения молодых инвалидов. Все его работы выполнены в технике восковая пастель.

- Один из посетителей выставки не смог остаться безучастным к творчеству Александра и заказал для него новую специальную коляску из Германии, тем самым осуществив вторую мечту начинающего художника, - сообщили в ведомстве.