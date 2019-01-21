2019-01-21T10:46:55+03:00
Общество

Тамбовский дальнобойщик, попавший в ДТП, остался жить в кабине большегруза в Свердловской области

Местные жители помогают мужчине едой и одеждой
Ксения АЛЕШИНА
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Пенсионер не может вернуться домойПенсионер не может вернуться домой
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Как сообщает ИА Tagilcity.ru, на 337-м км трассы «Екатеринбург-Серов» 68-летний дальнобойщик из Тамбовской области не справился с управлением и вылетел в кювет. По словам местных жителей, фуру вытащили и вот уже неделю пенсионер живет в кабине неисправного большегруза, потому что денег на его восстановление у него нет.

Неравнодушные свердловчане бросили клич о помощи в социальных сетях. Люди привозят мужчине продукты и теплую одежду, а также помогают с ремонтом грузовика.

Пользователи группы «Екатеринбург-Серов (онлайн)» пишут, что мэр Серова пообещал тамбовчанину с помощи спецмашины помочь вытащить прицеп.

Фото: ИА Tagilcity.ru

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