Пьяный водитель легковушки сбил двух человек в центре Тамбова
20 января около восьми часов вечера в Тамбове улице Носовской около дома №17 произошло дорожно-транспортное происшествие.
- Водитель автомобиля «ВАЗ-21101», 34-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, при совершении маневра правого поворота, не справился с управлением и допустил наезд на здание и двух пешеходов - 62-летнюю женщину и 73-летнего мужчину, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
В результате этого наезда пожилого мужчину с переломом ноги доставили во вторую городскую больницу. Женщине медики "скорой" оказали помощь на месте происшествия, после чего она была отпущена домой.