Пьяный водитель легковушки сбил двух человек в центре Тамбова

СЕГОДНЯ 10:15 2019-01-21T12:53:05+03:00

Одного из пострадавших "скорая" доставила в больницу

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20 января около восьми часов вечера в Тамбове улице Носовской около дома №17 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «ВАЗ-21101», 34-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, при совершении маневра правого поворота, не справился с управлением и допустил наезд на здание и двух пешеходов - 62-летнюю женщину и 73-летнего мужчину, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В результате этого наезда пожилого мужчину с переломом ноги доставили во вторую городскую больницу. Женщине медики "скорой" оказали помощь на месте происшествия, после чего она была отпущена домой.