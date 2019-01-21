Жители шести городов Тамбовской области проголосуют за проекты благоустройства парков и скверов

СЕГОДНЯ 09:55 2019-01-21T09:55:07+03:00

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Голосование при выборе проектов благоустройства общественных пространств в 2018 году было проведено впервые. В этом году сохранится принцип такого отбора. В шести городах Тамбовщины - Тамбове, Мичуринске, Котовске, Уварово, Моршанске и Рассказово - по результатам голосования будет определен перечень парков и скверов для обустройства в 2019-м и на три последующих года.

- В этом году благоустройство территорий проводится в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». На финансовое обеспечение региональной программы в 2019-м из федерального бюджета будет выделено 306 миллионов рублей. Из областного - 6,2 миллиона, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - На условиях софинансирования не менее 1% от выделяемой суммы должны добавить муниципалитеты. Пока распределяется финансирование между населенными пунктами региона, жители решают, какие парки и скверы нужно обустроить в этом году.

Прямое голосование за проекты благоустройства проводится в городах с населением более 20 тысяч человек. В нем могут принимать участие жители старше 14 лет.

Определиться с перечнем объектов благоустройства на местах должны к 1 марта. Поэтому в муниципалитетах сейчас не только готовятся к проведению рейтингового голосования, но и актуализируют свои программы благоустройства. Планируется, что в рамках реализации проекта «Жилье и городская среда» на Тамбовщине в этом году новый облик обретут 250 дворов и 113 общественных пространств.