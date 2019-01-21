6-летний мальчик, катаясь с горки, попал под колеса автомобиля в Тамбовской области
Авария случилась в Первомайском районе
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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20 января в 17 часов 20 минут на улице Ленина около дома №l/104 села Новоархангельское Первомайского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
- Шестилетний мальчик, катаясь с ледяной горки, попал под колеса проезжающего автомобиля «Тойота Королла» под управлением 30-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
С полученными в результате этой аварии травмами пострадавшего ребенка водитель «Тойоты» доставил в Первомайскую центральную районную больницу.