6-летний мальчик, катаясь с горки, попал под колеса автомобиля в Тамбовской области

СЕГОДНЯ 09:29 2019-01-21T09:32:48+03:00

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20 января в 17 часов 20 минут на улице Ленина около дома №l/104 села Новоархангельское Первомайского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Шестилетний мальчик, катаясь с ледяной горки, попал под колеса проезжающего автомобиля «Тойота Королла» под управлением 30-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

С полученными в результате этой аварии травмами пострадавшего ребенка водитель «Тойоты» доставил в Первомайскую центральную районную больницу.