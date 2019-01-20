Следователи проверят, правда ли на птицефабрике в Тамбовской области не платили зарплату

СЕГОДНЯ 13:12 2019-01-20T13:12:52+03:00

Прокуратура уже отправила в суд 65 заявлений, чтобы взыскать деньги с работодателя

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Следственный комитет Тамбовской области заинтересовался историей о невыплате зарплаты работникам птицефабрики в Первомайском районе за октябрь и ноябрь прошлого года.

- В случае подтверждения факта ущемления работодателем прав работников на своевременное получение вознаграждения за труд и иных предусмотренных законом выплат, следственным органом будут предприняты исчерпывающие меры к восстановлению нарушенных трудовых прав граждан и привлечению виновных лиц к ответственности, - сообщает пресс-службу регионального СУ СКР.

Напомним, как ранее сообщала прокуратура, в их ведомство в Первомайском районе поступило анонимное обращение работников ОАО «Птицефабрика «Иловайская» по вопросу невыплаты зарплаты за два месяца 2018-го. Прокуратура направила в суд 65 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании в пользу работников. Проведение проверки продолжается.