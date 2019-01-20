2019-01-20T13:12:52+03:00
Общество

Следователи проверят, правда ли на птицефабрике в Тамбовской области не платили зарплату

Прокуратура уже отправила в суд 65 заявлений, чтобы взыскать деньги с работодателя
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственный комитет Тамбовской области заинтересовался историей о невыплате зарплаты работникам птицефабрики в Первомайском районе за октябрь и ноябрь прошлого года.

- В случае подтверждения факта ущемления работодателем прав работников на своевременное получение вознаграждения за труд и иных предусмотренных законом выплат, следственным органом будут предприняты исчерпывающие меры к восстановлению нарушенных трудовых прав граждан и привлечению виновных лиц к ответственности, - сообщает пресс-службу регионального СУ СКР.

Напомним, как ранее сообщала прокуратура, в их ведомство в Первомайском районе поступило анонимное обращение работников ОАО «Птицефабрика «Иловайская» по вопросу невыплаты зарплаты за два месяца 2018-го. Прокуратура направила в суд 65 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании в пользу работников. Проведение проверки продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наледь с крыши упала на иномарку в Тамбове
Мэрия Тамбова банкротит «ТКС» ради «финансового оздоровления предприятия»
В Крещенскую ночь в прорубь окунулись 20 тысяч тамбовчан
Тамбовские полицейские изъяли из оборота свыше 800 тысяч фальшивых рублей
Более пяти тысяч тамбовских детей-сирот пройдут диспансеризацию
В багажнике у 43-летнего жителя Тамбовщины обнаружили свертки с марихуаной
О доходах и условиях жизни тамбовчан узнает вся страна
На севере Тамбова построят культурно-образовательный центр
«Тамбовгортранс» обяжут платить за использование карточек в транспорте
Инженера тамбовской «управляшки» накажут за сосульки на крышах
Стало известно, какой станет набережная в Мичуринске
Житель Тамбовской области убил женщину, с которой прожил 13 лет
Тамбовчанин лишился 35 тысяч рублей, подав объявление о сдаче в аренду квартиры
Россияне потратили на новогодние праздники 1,1 трлн. рублей
В Крещенскую ночь по Тамбову будут ходить автобусы
В Тамбове появятся два новых памятника
Два человека пострадали в пожаре на Мичуринской в Тамбове
В Тамбове в результате ДТП в больницу доставили беременную женщину
Под Тамбовом в ДТП погиб водитель «Тойоты»
Пьяная тамбовчанка разбила нос полицейскому
На Тамбовщине ожидаются мокрый снег и морось
Тамбовчане споют о войне
Тамбовский травматолог-ортопед удостоен почетного звания «Заслуженный врач РФ»
Тамбовские больницы сэкономили на хлебе 200 тысяч рублей
Глава Никифоровского района, где произошел «тамбовский мусорный бунт», ушел со своего поста
Тамбовские полицейские изъяли из магазина 750 пачек контрафактных сигарет
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
Тамбовских студенток приглашают на конкурс «Мисс ТГТУ»