Наледь с крыши упала на иномарку в Тамбове

СЕГОДНЯ 12:51 2019-01-20T12:51:05+03:00

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О ЧП утром воскресенья тамбовчане сообщили в соцсети. В паблике "Мой Табов" появилась анонимная запись следующего содержания: "На Чичерина 62А сошедшая с крыши наледь упала на автомобиль. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших". На прикрепленных фото видно, что упавший снег повредил стекла машины.

В комментариях к записи многие горожане сопереживали владельцам авто:

- Сочувствую хозяевам. Хорошо, что упало не в тот момент, когда из авто выходили или мимо проходили люди, - написала горожанка Анастасия.

Но нашлись и те, кто занял противоположную сторону:

- Нечего под окнами машины ставить. Есть стоянки для этого. На такую машину денег хватило, а на оплату стоянки жаба давит.