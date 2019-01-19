Мэрия Тамбова банкротит «ТКС» ради «финансового оздоровления предприятия»

СЕГОДНЯ 12:16 2019-01-19T12:16:05+03:00

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Администрация Тамбова разъяснила ситуацию с иском о банкротстве, который был подан на АО «Тамбовские коммунальные системы» в Арбитражный суд области.

По данным мэрии к моменту подачи заявления (на 1 декабря 2018 года), общество задолжало за аренду муниципального имущества почти 85 миллионов рублей, при этом 70 миллионов – это основной долг, а 15 миллионов – пени, начисленные за его длительную неуплату.

- Производство по делу о банкротстве может быть возбуждено Арбитражным судом при условии, что требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей, - рассказали в администрации города Тамбова. - При таких основаниях кредитор вправе обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом. Администрация города Тамбова этим правом воспользовалась.

Как говорят в мэрии, власти вовсе не добиваются ликвидации предприятия, а с помощью банкротного иска, во-первых, приостанавливают начисление огромных пени на сумму основного долга (с введением процедуры банкротства их «замораживают»), а во-вторых, добиваются проведения в АО «ТКС» процедуры финансового оздоровления. Кроме того, город намерен взыскать в бюджет недополученные от «ТКС» деньги.

Кстати, наличие долга перед муниципалитетом ставит под угрозу заключение концессионного соглашения, в рамках которого город должен был передать «ТКС» все сети водоснабжения и водоотведения областного центра в аренду.

- В администрации города Тамбова обсуждался вопрос о заключении концессионного соглашения с АО «ТКС», - объясняют в мэрии. - В настоящее время продолжается совместная с АО ТКС работа по разработке инвестмероприятий и финансовой модели данного соглашения. Однако, по закону при заключении концессионного соглашения одним из условий является отсутствие задолженности у концессионера по арендной плате за имущество, являющееся объектом концессионного соглашения. В настоящее время в администрации города проведен ряд совещаний с руководством АО ТКС с целью урегулирования задолженности перед бюджетом и сохранения партнерских отношений с контрагентом. Однако в случае неисполнения своих обязательств по погашению задолженности и оплате текущих платежей, администрация города оставляет за собой право на повторную подачу искового заявления.

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