2019-01-19T12:16:05+03:00
Общество

Мэрия Тамбова банкротит «ТКС» ради «финансового оздоровления предприятия»

Коммунальщики задолжали городу почти 85 миллионов рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Администрация Тамбова намерена добиться взыскания многомиллионного долгаАдминистрация Тамбова намерена добиться взыскания многомиллионного долга
Изменить размер текста:

Администрация Тамбова разъяснила ситуацию с иском о банкротстве, который был подан на АО «Тамбовские коммунальные системы» в Арбитражный суд области.

По данным мэрии к моменту подачи заявления (на 1 декабря 2018 года), общество задолжало за аренду муниципального имущества почти 85 миллионов рублей, при этом 70 миллионов – это основной долг, а 15 миллионов – пени, начисленные за его длительную неуплату.

- Производство по делу о банкротстве может быть возбуждено Арбитражным судом при условии, что требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей, - рассказали в администрации города Тамбова. - При таких основаниях кредитор вправе обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом. Администрация города Тамбова этим правом воспользовалась.

Как говорят в мэрии, власти вовсе не добиваются ликвидации предприятия, а с помощью банкротного иска, во-первых, приостанавливают начисление огромных пени на сумму основного долга (с введением процедуры банкротства их «замораживают»), а во-вторых, добиваются проведения в АО «ТКС» процедуры финансового оздоровления. Кроме того, город намерен взыскать в бюджет недополученные от «ТКС» деньги.

Кстати, наличие долга перед муниципалитетом ставит под угрозу заключение концессионного соглашения, в рамках которого город должен был передать «ТКС» все сети водоснабжения и водоотведения областного центра в аренду.

- В администрации города Тамбова обсуждался вопрос о заключении концессионного соглашения с АО «ТКС», - объясняют в мэрии. - В настоящее время продолжается совместная с АО ТКС работа по разработке инвестмероприятий и финансовой модели данного соглашения. Однако, по закону при заключении концессионного соглашения одним из условий является отсутствие задолженности у концессионера по арендной плате за имущество, являющееся объектом концессионного соглашения. В настоящее время в администрации города проведен ряд совещаний с руководством АО ТКС с целью урегулирования задолженности перед бюджетом и сохранения партнерских отношений с контрагентом. Однако в случае неисполнения своих обязательств по погашению задолженности и оплате текущих платежей, администрация города оставляет за собой право на повторную подачу искового заявления.

Читайте также: Мэрия банкротит единственную водоснабжающую организацию Тамбова (подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крещенскую ночь в прорубь окунулись 20 тысяч тамбовчан
Тамбовские полицейские изъяли из оборота свыше 800 тысяч фальшивых рублей
Более пяти тысяч тамбовских детей-сирот пройдут диспансеризацию
В багажнике у 43-летнего жителя Тамбовщины обнаружили свертки с марихуаной
О доходах и условиях жизни тамбовчан узнает вся страна
На севере Тамбова построят культурно-образовательный центр
«Тамбовгортранс» обяжут платить за использование карточек в транспорте
Инженера тамбовской «управляшки» накажут за сосульки на крышах
Стало известно, какой станет набережная в Мичуринске
Житель Тамбовской области убил женщину, с которой прожил 13 лет
Тамбовчанин лишился 35 тысяч рублей, подав объявление о сдаче в аренду квартиры
Россияне потратили на новогодние праздники 1,1 трлн. рублей
В Крещенскую ночь по Тамбову будут ходить автобусы
В Тамбове появятся два новых памятника
Два человека пострадали в пожаре на Мичуринской в Тамбове
В Тамбове в результате ДТП в больницу доставили беременную женщину
Под Тамбовом в ДТП погиб водитель «Тойоты»
Пьяная тамбовчанка разбила нос полицейскому
На Тамбовщине ожидаются мокрый снег и морось
Тамбовчане споют о войне
Тамбовский травматолог-ортопед удостоен почетного звания «Заслуженный врач РФ»
Тамбовские больницы сэкономили на хлебе 200 тысяч рублей
Глава Никифоровского района, где произошел «тамбовский мусорный бунт», ушел со своего поста
Тамбовские полицейские изъяли из магазина 750 пачек контрафактных сигарет
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
Тамбовских студенток приглашают на конкурс «Мисс ТГТУ»