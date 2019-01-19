В Крещенскую ночь в прорубь окунулись 20 тысяч тамбовчан
Крещенские купания на территории Тамбовской области, по данным регионального УМВД, прошли без происшествий. Во всех официально открытых для купания местах дежурили сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, дружинники. Перед заступлением на службу с полицейскими провели инструктаж о том, как действовать в случае возникновения непредвиденных чрезвычайных ситуаций. В крещенских купаниях приняли участие около 20 тысяч человек. Несчастных случаев и нарушений порядка при проведении религиозного праздника отмечено не было. Чтобы обеспечить безопасность, в 89 местах, официально отведенных для купания на территории области, были задействованы около 800 полицейских. Здесь установили палатки для переодевания и пункты обогрева. После совершения молебнов верующие могли окунуться в иордани.
- Спасатели и сотрудники полиции следили, чтобы на льду водоёмов не скапливалось одновременно большое количество людей. Купающимся оказывали помощь при спуске в прорубь по ступеням и при выходе из неё. Нарушений общественного порядка и несчастных случаев допущено не было, - сообщили в УМВД России по Тамбовской области.