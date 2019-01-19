2019-01-19T11:33:40+03:00
Общество

В Крещенскую ночь в прорубь окунулись 20 тысяч тамбовчан

По данным полиции мероприятия в регионе прошли без ЧП
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Праздник Крещения прошел без ЧППраздник Крещения прошел без ЧП
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Крещенские купания на территории Тамбовской области, по данным регионального УМВД, прошли без происшествий. Во всех официально открытых для купания местах дежурили сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, дружинники. Перед заступлением на службу с полицейскими провели инструктаж о том, как действовать в случае возникновения непредвиденных чрезвычайных ситуаций. В крещенских купаниях приняли участие около 20 тысяч человек. Несчастных случаев и нарушений порядка при проведении религиозного праздника отмечено не было. Чтобы обеспечить безопасность, в 89 местах, официально отведенных для купания на территории области, были задействованы около 800 полицейских. Здесь установили палатки для переодевания и пункты обогрева. После совершения молебнов верующие могли окунуться в иордани.

- Спасатели и сотрудники полиции следили, чтобы на льду водоёмов не скапливалось одновременно большое количество людей. Купающимся оказывали помощь при спуске в прорубь по ступеням и при выходе из неё. Нарушений общественного порядка и несчастных случаев допущено не было, - сообщили в УМВД России по Тамбовской области.

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