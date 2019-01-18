Тамбовские полицейские изъяли из оборота свыше 800 тысяч фальшивых рублей

СЕГОДНЯ 16:58 2019-01-18T17:00:33+03:00

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На Тамбовщине в 2018 году полицейские изъяли из оборота фальшивых купюр на сумму более 800 тысяч рублей. Среди них 59 банкнот номиналом 1 000 рублей, 148 банкнот номиналом 5 000 рублей, 14 банкнот номиналом 500 рублей и одна банкнота номиналом 100 рублей.

По фактам обнаружения и изъятия из обращения поддельных денежных купюр по статье 186 УК РФ возбуждено 76 уголовных дел. В суд направлено 10 уголовных дел.

- В соответствии с действующим законодательством за изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. В случае обнаружения фальшивки нельзя пытаться от нее избавиться путем сбыта в магазине или другой торговой точке. Необходимо информировать сотрудников ближайшего отдела полиции и рассказать все обстоятельства ее получения, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.