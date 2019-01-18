2019-01-18T16:19:57+03:00
Общество

Более пяти тысяч тамбовских детей-сирот пройдут диспансеризацию

Ребят осмотрят врачи областной детской больницы
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовская областная детская клиническая больница участвует в масштабной кампании по диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В течение года ее пройдут 5140 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Бригада врачей по заранее составленному графику будет выезжать во все детские учреждения соцзащиты, образования и медицинские учреждения, где детей осмотрят все необходимые специалисты: педиатр, невролог, офтальмолог, детский хирург, оториноларинголог, ортопед, детский уролог-андролог, стоматолог, детский эндокринолог.

Также в рамках диспансеризации проведут лабораторное и функциональное обследование: клинический анализ крови, электрокардиография, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, сердца, щитовидной железы, органов репродуктивной сферы.

- По результатам диспансеризации определяется индивидуальная программа профилактических мер, необходимый объем дополнительного обследования. В случае необходимости ребенок может получить лечить в стационаре, или даже направлен в федеральный медицинский центр, - прокомментировали в управлении здравоохранения по Тамбовской области.

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