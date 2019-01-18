В багажнике у 43-летнего жителя Тамбовщины обнаружили свертки с марихуаной

СЕГОДНЯ 15:49 2019-01-18T15:49:39+03:00

Еще один пакет находился в его гараже

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В полицию поступила информация, что 43-летний житель Моршанска в своем автомобиле «Форд Фьюжен» может перевозить наркотиков. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полученная информация подтвердилась.

- Автомобиль подозреваемого остановили на Красном переулке города Моршанска, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - При досмотре транспортного средства в багажнике оперативники обнаружили и изъяли 8 свертков с наркосодержащим веществом.

В ходе дальнейших мероприятий в гараже моршанца также был обнаружен пакет с наркотиком растительного происхождения. Вес изъятого составил 300 граммов. Мужчину доставили в отдел полиции. С его слов, наркосодержащее растение он нарвал осенью в одном из сел района. Полицейские проводят проверку.