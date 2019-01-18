2019-01-18T15:25:18+03:00
Общество

О доходах и условиях жизни тамбовчан узнает вся страна

Сотрудники Тамбовстата пройдут по ряду адресов в разных районах города
Ирина БУРЯКОВА
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С 19 января по 1 февраля в Тамбове сотрудники Тамбовстата проведут выборочное исследование доходов населения и условий жизни. Опрос будет проводиться в 24 домохозяйства, отобранных случайным методом, отмечает пресс-служба городской администрации.

Так, опрашивать будут жителей, проживающих по следующим адресам:

ул. Жуковского, 2В, 2Г;

ул. Рязанская, 12б и 14;

ул. Базарная, 100, 96;

ул. М. Горького, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 93;

пр. Интернациональный, 1, 2, 12;

ул. Пролетарская, 15, 17, 39;

ул. Ржавская, 4, 5, 7, 8, 11, 17а, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 29;

ул. К. Маркса, 2, 4, 4б, 8, 8а, 16, 14/1;

ул. Астраханская, 21г, 23, 25а, 31, 187;

ул. Энгельса, 40, 46, 48, 50, 52, 62, 68, 70а, 76, 78/53.

Работники Тамбовстата в обязательном порядке должны предъявлять служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики.

- Информация, полученная от граждан, строго конфиденциальна и будет использована для получения статистических данных в обобщенном виде, - говорят в ведомстве. - По результатам такого исследования планируется получить данные о фактическом уровне жизни российских семей и их доходах. О степени имущественного расслоения и уровне бедности населения страны, о том, доходят ли установленные государством социальные пособия до лиц, которым они предназначены. Это позволит оценить эффективность проводимой государством социальной политики.

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