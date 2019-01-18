На севере Тамбова построят культурно-образовательный центр

СЕГОДНЯ 15:01 2019-01-18T15:01:14+03:00

Учреждение должно заработать в 2023-2024 году

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Через 5 лет в северной части Тамбова построят культурно-образовательный центр. Тамбовская область - среди 39-ти регионов, в которых будут возведены такие центры.

- Сейчас министерство культуры разрабатывает типовые проекты, после чего регионы выберут подходящий им. Идет работа с документами, выбирается участок под строительство, прорабатывается вопрос с подведением коммуникаций, - цитирует пресс-служба Тамбовского отделения "ЕР" начальника управления культуры и архивного дела Тамбовской области Юрия Голубева.

Кроме того, в ближайшие 6 лет лет в Тамбовской области планируется реконструкция и строительство сельских домов культуры, приобретение специализированного автотранспорта для сельских территорий, создание 10 муниципальных библиотек, закупка музыкальных инструментов, грантовая поддержка творческих коллективов и многое другое.