«Тамбовгортранс» обяжут платить за использование карточек в транспорте

СЕГОДНЯ 14:45 2019-01-18T14:45:17+03:00

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В Тамбовскую городскую думу внесен проект решения, согласно которому (если он будет принят), часть выручки МУП «Тамбовгортранс» пойдет на оплату услуг оператора, который внедряет в Тамбовской области систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте — ООО «Транспортная платежная система». Так как договор, который намерен заключить «Тамбовгортранс» с этой организацией - это крупная сделка, потребуется одобрение его депутатами.

- Предметом договора является присоединение перевозчика к автоматизированной системе учета и оплаты проезда на пассажирском транспорте Тамбовской области с выплатой вознаграждения оператору, - говориться в проекте документа.

Размер вознаграждения - 7% от суммы каждой поездки оплаченной транспортной или банковской картой, что при нынешней стоимости проезда в 17 рублей составит 1 рубль 19 копеек, или 59 копеек, если проезд оплачивался по льготному тарифу. Впрочем, оператор будет получать деньги и в случае оплаты проезда наличными. За то, что он будет регистрировать данные о поездке, ему полагается 34 копейки с «полной» ее стоимости, и 17 копеек при льготном проезде пассажира.

Напомним, с 1 мая в Тамбовской области планируют ввести новые тарифы на проезд. Предполагается, что они будут дифференцированными, т.е. зависеть от способа оплаты проезда (в безналичной форме или за наличный расчет). Кроме этого, тамбовчанам предложат различные предложения по вариантам оплаты проезда (тарифным планам), подходящие под потребности конкретного пассажира. Скорее всего и затраты перевозчиков на оплату услуг «карточного» оператора также заложат в тариф.