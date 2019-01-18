Инженера тамбовской «управляшки» накажут за сосульки на крышах

СЕГОДНЯ 13:47 2019-01-18T13:47:42+03:00

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Ведущего инженера по санитарии технического отдела ООО «Жилищная компания «Тамбовинвестсервис» могут оштрафовать за наледь и сосульки на крышах домов, которые обслуживает эта организация. Многочисленные нарушения правил содержания жилых домов выявили во время проверки в прокуратуре Ленинского района. По закону, именно управляющая компания обязана удалять наледь и снежных навесы с крыш, балконов и козырьков многоквартирных домов.

- Установлено, что на крыше ряда многоквартирных домов, управление которыми осуществляет данная управляющая организация, имеется свисание наледей (сосулек), что в условиях постоянно меняющейся температуры воздуха может привести к их падению и причинению вреда жизни и здоровью людей, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области. - Бездействие ответственного за этот участок работы должностного лица управляющей организации нарушает правила содержания жилых домов и права жильцов и других граждан на безопасные условия жизнедеятельности.

В итоге в отношении ведущего инженера прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ст.7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания жилых домов и (или) жилых помещений). Санкция этой статьи предусматривает штраф для должностных лиц в размере от 4 до 5 тысяч рублей.