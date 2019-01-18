2019-01-18T12:08:24+03:00
Происшествия

Житель Тамбовской области убил женщину, с которой прожил 13 лет

Погибшей было 43 года
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбовской области суд вынес приговор 51-летнему жителю города Кирсанов. Он признан виновным в убийстве человека.

- Установлено, что вечером 31 августа мужчина в ходе ссоры с гражданской супругой нанес ей ножевое ранение в область грудной клетки. В момент конфликта сожители, проживавшие вместе уже на протяжении 13 лет, находились в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области

После совершения преступления мужчина сразу сообщил соседям о случившемся. От полученного ранения его 43-летняя гражданская жена скончалась на месте.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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