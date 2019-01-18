Тамбовчанин лишился 35 тысяч рублей, подав объявление о сдаче в аренду квартиры

СЕГОДНЯ 11:49 2019-01-18T11:52:35+03:00

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В полицию обратился 42-летний житель Тамбова. Мужчина рассказал стражам порядка, что на сайте объявлений разместил информацию о сдаче в аренду квартиры. Через некоторое время ему позвонил неизвестный и сказал, что желает арендовать жилье и, под предлогом перечисления предоплаты, попросил пройти к ближайшему банкомату.

Следуя инструкциям незнакомца, тамбовчанин совершил несколько операций, после чего обнаружил, что со счета ее банковской карты списано 35 тысяч рублей.

- По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.