2019-01-18T11:17:08+03:00
Общество

Россияне потратили на новогодние праздники 1,1 трлн. рублей

Сбербанк и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» проанализировали потребительское поведение россиян на новогодних каникулах
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Структура «новогодних» трат претерпевает заметные изменения. Все чаще, покупая продукты, россияне отдают предпочтение небольшим продуктовым магазинам. Не популярно в новогодние каникулы приобретение одежды и обуви (8,4% новогодних трат).

В среднем, рассчитываясь по безналу, россиянин потратил за праздники 16,1 тыс. руб. Впервые за четыре года эта сумма увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Средний чек в кафе и ресторанах увеличился на 5% и составил 1300–1350 руб. В категории «гостиницы и отели» средний чек увеличился на 13%, и рост трат связан не со стоимостью номеров. Постояльцы отелей потратили в два раза больше, чем в 2018 году, на активный отдых и СПА.

География поездок россиян в новогодний период весьма обширна. В 2019 году транзакции по картам ПАО Сбербанк проводились в 169 странах, в том числе в Зимбабве, на Арубе, островах Кука.

Лидер рейтинга самых популярных стран для новогоднего отдыха россиян — Республика Беларусь.

На правах рекламы

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, какой станет набережная в Мичуринске
Житель Тамбовской области убил женщину, с которой прожил 13 лет
Тамбовчанин лишился 35 тысяч рублей, подав объявление о сдаче в аренду квартиры
В Крещенскую ночь по Тамбову будут ходить автобусы
В Тамбове появятся два новых памятника
Два человека пострадали в пожаре на Мичуринской в Тамбове
В Тамбове в результате ДТП в больницу доставили беременную женщину
Под Тамбовом в ДТП погиб водитель «Тойоты»
Пьяная тамбовчанка разбила нос полицейскому
На Тамбовщине ожидаются мокрый снег и морось
Тамбовчане споют о войне
Тамбовский травматолог-ортопед удостоен почетного звания «Заслуженный врач РФ»
Тамбовские больницы сэкономили на хлебе 200 тысяч рублей
Глава Никифоровского района, где произошел «тамбовский мусорный бунт», ушел со своего поста
Тамбовские полицейские изъяли из магазина 750 пачек контрафактных сигарет
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
Тамбовских студенток приглашают на конкурс «Мисс ТГТУ»