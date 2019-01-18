В Крещенскую ночь по Тамбову будут ходить автобусы

СЕГОДНЯ 11:08 2019-01-18T11:08:43+03:00

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В ночь с 18 на 19 января в областном центре продлят работу общественного транспорта. Горожане, которые в крещенскую ночь придут на набережную, чтобы окунуться в прорубь, даже после полуночи смогут уехать домой на автобусах. Как сообщает МБУ «Пассажирские перевозки» воспользоваться общественным транспортом тамбовчане смогут Перевозки будут осуществляться по следующим маршрутам:

№1 «Динамо – Агапкина – Динамо» -2ед;

№8 «Динамо – Чичерина – Динамо» -1ед;

№50 «МЖК – Магистральная – МЖК» -1ед;

№55 «МЖК – Чичерина – МЖК» -1ед.

- Общий интервал движения по улице Советской на участке от Динамо до улицы Интернациональной с 23 часов 30 минут до 1 часа составит 15 минут, - пояснили в МБУ «Пассажирские перевозки».