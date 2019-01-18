В Тамбове появятся два новых памятника

СЕГОДНЯ 10:40 2019-01-18T10:40:33+03:00

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В Тамбове установят два новых памятника. Такое решение приняли на совете по монументальному искусству при городской думе. В городе увековечат память о выдающемся химике Николае Рябове. Его имя сейчас носит лицей №28, где Николай Рябов долгое время работал учителем, до тех пор, пока в 1992 втором году не создал в Тамбове первую авторскую школу, где углубленно изучали химию, биологию и пр. Умер Николай Андреевич после продолжительной болезни в январе 2000 года. Сейчас с инициативой установить памятник педагогу выступили выпускники лицея №28. Они обратились с такой просьбой к губернатору Тамбовщины Александру Никитину и получили его одобрение. В гордуме предложение также поддержали.

- На заседании совета определили место, где будет установлен памятник и приняли решение рекомендовать администрации города Тамбова провести конкурс на лучший его эскиз, - рассказали в пресс-службе Тамбовской городской Думы. - Планируется, что памятник появится в новом сквера на Володарского, 39.

Также члены совета поддержали инициативу начальника Главного управления МЧС России по Тамбовской области по установке монумента в виде пожарной машины рядом с пожарной частью на улице Агапкина.