2019-01-18T10:19:38+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в пожаре на Мичуринской в Тамбове

Там загорелась квартира
Ирина БУРЯКОВА
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17 января на пульт спасателей поступило сообщение о ЧП в Тамбове. На улице Мичуринской в одном из домов загорелась квартира площадью 64 кв. метра.

- Сообщение о пожаре поступило в 20:40. В 21:09 возгорание было ликвидировано. В результате пожара в квартире выгорела комната на площади 15 кв. метров, - сообщает ГУ МЧС по Тамбовской области. - Причина возникновения возгорания уточняется.

В огне пострадали два человека - мужчина и женщина. В пресс-службе регионального МЧС, возраст пострадавших не смогли уточнить, сказав, что спасенных передали "скорой".

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